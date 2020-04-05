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На Донбассе сутки прошли без потерь

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 07:32
На Донбассе сутки прошли без потерь
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил

На Донбассе 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Боевики применяли запрещенные к размещению возле линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинским защитникам удалось вовремя и результативно отреагировать на все вражеские провокации", - отметили в штабе ООС.

Семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток".

По защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Крупнокалиберные пулеметы против украинских военных боевики применили вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное, а из стрелкового оружия - в районе села Павлополь.

Отмечается, что на этих направлениях подразделения ООС оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому вражеские обстрелы были непродолжительными.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили семь обстрелов из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Дважды оккупанты обстреляли украинских военных вблизи Орехово.

"Здесь враг с направления Золотое-5 выпустил по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем", - отметили в штабе ООС.

В окрестностях Новотошковского боевики випустли восемь мин из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Еще две мины 82-го калибра взорвались возле опорных пунктов ООС вблизи села Новоалександровка.

По позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Травневое оккупанты выпустили 8 мин из минометов калибра 82 мм, а также стреляли из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь боевики вели с направления поселка Гольмовский вблизи Горловки.

В районе Южного и Новолуганского вражеские войска применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, со станковых противотанковых гранатометов боевики обстреляли жилой сектор поселка Верхньоторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которую доставили в городскую больницу г.Торецк и оказали медицинскую помощь.

Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки, 4 апреля украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также бойцы ООС прицельным огнем уничтожили вражеские беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

С начала новых суток боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции ООС возле Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 3 апреля оккупационные силы 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы были зафиксированы в районе Павлополя, Красногоровки, Каменки, Новотроицкого, Опросного, Новотошковського, Орехово и Луганского. Украинским военным удалось ликвидировать трех боевиков.

Ранее в украинской разведке рассказали, что на оккупированной территории Донбасса трое мирных жителей подорвались на минах. В результате инцидента двое гражданских погибли.

Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранили местную жительницу Боевики на Донбассе трижды применили запрещенное вооружение
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