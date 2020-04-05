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На Донбассе сбили российский беспилотник

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 20:51
На Донбассе сбили российский беспилотник
Фото: сбитый беспилотник (facebook.com/pressjfo.news)

Сбитый беспилотник был изготовлен в России

Украинские военные на Донбассе сегодня, 5 апреля, сбили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, украинские подразделения на Светлодарском направлении сбили беспилотник "Застава" Bird Eye 400, который с 2012 года производится на территории Российской Федерации. Стоимость уничтоженного аппарата составляет около 2 млн долларов.

"Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации. Этот факт в очередной раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал украинский военный. Оккупанты уже 8 раз с начала суток нарушили режим прекращения огня. При этом боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Также РБК-Украина писало, что 3 апреля украинские военные на Донбассе ликвидировали трех российских наемников. Пророссийские боевики 16 раз нарушали режим "тишины" в зоне проведения ООС на Донбассе.

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Новости Украины Донбассбеспилотник
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