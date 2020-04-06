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На Донбасі бойовики один раз обстріляли українські позиції

Новини » Надзвичайні події     06.04.2020 - 15:14
На Донбасі бойовики один раз обстріляли українські позиції
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Серед українських військових втрат немає

Від початку доби бойовики один раз порушили режим тиші. Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, від початку доби ворог один раз порушив режим тиші. Зранку, в напрямку села Набережне близько 07:15, окупанти випустили по українським позиціям Павлополя 8 мін калібру 82-мм, застосовували протитанковий ракетний комплекс та озброєння БМП.

Як зазначається, військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника. Серед українських військових втрат немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 5 квітня, на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Крім того, українські військові на Донбасі, 5 квітня, збили російський безпілотний літальний апарат (БПЛА). Безпілотник "Застава" Bird Eye 400, який з 2012 року виробляється на території Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі 4 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Доба на Донбасі: 14 разів порушили режим "тиші", поранений військовий На Донбасі збили російський безпілотник
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