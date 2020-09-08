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С начала сентября более 10 боевиков подорвались на собственных минах, - разведка

Донбасс, Вторник 08 сентября 2020 15:02
С начала сентября более 10 боевиков подорвались на собственных минах, - разведка
Фото: боевики на Донбассе (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

На Донбассе российские оккупационные войска продолжают нести потери личного состава. С начала сентября в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах погибли более 10 боевиков и еще две единицы военной техники были разрушены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, командование российско-оккупационных войск использует введенный режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения.

На прошлой неделе вооруженные формирования Российской Федерации сооружали новые окопы и блиндажи на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжали установления минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин.

Напомним, на Донбассе подорвались на мине двое украинских военных.

Кроме того, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирья в результате вражеского обстрела погиб украинский военный и еще один получил ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в реакции украинской стороны на обострение на Донбассе и нарушение режима прекращения огня есть некоторые вещи не для средств массовой информации.

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