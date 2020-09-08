Зеленский о реакции на обострение на Донбассе: есть вещи не для СМИ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В реакции украинской стороны на обострение на Донбассе и нарушение режима прекращения огня есть некоторые вещи не для средств массовой информации. А переговоры с Российской Федерацией по этой теме были не только на уровне министров иностранных дел.

Об этом в ходе рабочего визита в Сумскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На пресс-подходе Зеленскому задали вопрос, почему он публично не отреагировал на обострение на Донбассе и потери с украинской стороны.

"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача не защищать одного человека, а защищать 40 миллионов нашей независимой Украины", - заявил он.

Он заявил, что сохранять жизни украинских бойцов - это "самая сложная работа, какая может быть".

"Что касается режима "тишины" - 42 дня режим сохранялся до той провокации, которая забрала жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ", - добавил Зеленский.

Напомним, в ответ на обострение на Донбассе в Офисе президента Украины потребовали срочного вмешательства России. Украинская сторона считает, что Москва должна повлиять на боевиков.

Отметим, сегодня стало известно, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 11 сентября. На ней стороны должны обсудить обострение на Донбассе и дальнейшие действия.