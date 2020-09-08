ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский о реакции на обострение на Донбассе: есть вещи не для СМИ

Киев, Вторник 08 сентября 2020 12:14
Зеленский о реакции на обострение на Донбассе: есть вещи не для СМИ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В реакции украинской стороны на обострение на Донбассе и нарушение режима прекращения огня есть некоторые вещи не для средств массовой информации. А переговоры с Российской Федерацией по этой теме были не только на уровне министров иностранных дел.

Об этом в ходе рабочего визита в Сумскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На пресс-подходе Зеленскому задали вопрос, почему он публично не отреагировал на обострение на Донбассе и потери с украинской стороны.

"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача не защищать одного человека, а защищать 40 миллионов нашей независимой Украины", - заявил он.

Он заявил, что сохранять жизни украинских бойцов - это "самая сложная работа, какая может быть".

"Что касается режима "тишины" - 42 дня режим сохранялся до той провокации, которая забрала жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ", - добавил Зеленский.

Напомним, в ответ на обострение на Донбассе в Офисе президента Украины потребовали срочного вмешательства России. Украинская сторона считает, что Москва должна повлиять на боевиков.

Отметим, сегодня стало известно, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 11 сентября. На ней стороны должны обсудить обострение на Донбассе и дальнейшие действия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийДонбасспровокации
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь