Від початку вересня понад 10 бойовиків підірвалися на власних мінах, - розвідка

Фото: бойовики на Донбасі (УНІАН)

На Донбасі російські окупаційні війська продовжують нести втрати особового складу. Від початку вересня внаслідок порушень заходів безпеки та підривів на власних мінах загинули понад 10 бойовиків та ще дві одиниці військової техніки були зруйновані.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, командування російсько-окупаційних військ використовує запроваджений режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування.

Минулого тижня збройні формування Російської Федерації споруджували нові окопи і бліндажі на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках. Крім того, окупанти продовжували встановлення мінно-вибухових загороджень з використанням протипіхотних і протитанкових мін.

Нагадаємо, на Донбасі підірвались на міні двоє українських військових.

Крім того, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий та ще один отримав поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в реакції української сторони на загострення на Донбасі та порушення режиму припинення вогню є деякі речі не для засобів масової інформації.