С начала протестов в Беларуси задержали около 10 тысяч человек, - оппозиция

Фото: протесты в Беларуси (t.me.belteanews)

Во время пресс-конференции в Польше член Координационного совета Павел Латушко заявил, что в Беларуси с 9 августа задержали более 10 тысяч граждан, которые протестовали против действующей власти. Еще около 450 человек подверглись пыткам.

Об этом сообщает TUT.by.

"По нашим сведениям, свыше 450 граждан нашей страны, а также Польши потерпели нечеловеческие пытки. К сожалению, есть люди, которые были убиты и пропали без вести", - сказал Латушко.

Также он добавил, что Координационный совет планирует усилить международную деятельность оппозиции, чтобы миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов, не чувствовали себя брошенными международным сообществом.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года.

Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против Лукашенко.

Также глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС усилит санкции против Беларуси, если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания протестующих и не наладит общенациональный диалог.