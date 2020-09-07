Від початку протестів у Білорусі затримали близько 10 тисяч людей, - опозиція

Фото: протести в Білорусі (t.me.belteanews)

Під час пресконференції в Польщі член Координаційної ради Павло Латушко заявив, що Білорусі від 9 серпня затримали понад 10 тисяч громадян, які протестували проти чинної влади. Ще близько 450 осіб зазнали тортур.

Про це повідомляє TUT.by.

"За нашими відомостями, понад 450 громадян нашої країни, а також Польщі зазнали нелюдських тортур. На жаль, є люди, яких було вбито і які пропали безвісти", - сказав Латушко.

Також він додав, що Координаційна рада планує посилити міжнародну діяльність Ради, щоб мільйони білорусів, які виходять на вулиці міст, не відчували себе покинутими міжнародним співтовариством.

Нагадаємо, у Білорусі тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко. Він займає цю посаду з 1994 року.

Європейський союз обговорює можливість введення санкцій проти Лукашенка.

Також глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що ЄС посилить санкції проти Білорусі якщо Лукашенко не відреагує на вимоги припинити масові затримання протестувальників і не налагодить загальнонаціональний діалог.