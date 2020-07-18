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С начала месяца в Украине утонул 131 человек

Украина, Суббота 18 июля 2020 08:45
С начала месяца в Украине утонул 131 человек
Фото: человек тонет (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Спасти удалось 72 человека

В Украине с начала июля утонул 131 человек. В числе погибших 16 детей.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

При этом спасателям удалось спасти 72 человека, из которых 14 детей.

"По оперативным данным по состоянию на 18 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погиб 131 человек, из них 16 детей. Удалось спасти 72 человека, в том числе 14 детей", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала лета по начало июля на водоемах утонул 291 человек, а подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности.

Также сообщалось, что еще в мае в Украине утонули 47 человек.

Напомним, в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек в попытке спасти ребенка.

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