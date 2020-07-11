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В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

Александрия, Суббота 11 июля 2020 08:18
В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
Фото: человек тонет (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Они пытались спасти тонущего ребенка

По меньшей мере 11 человек утонули в Средиземном море в районе Египта в городе Александрия. Люди погибли при попытке спасти ребенка.

Об этом сообщает местное издание Masrawy.

Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа "Палм-Бич", закрытого из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По этой причине на нем не было спасательных служб.

На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.

"Утонули 11 человек, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала лета утонули почти 300 человек.

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