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З початку місяця в Україні потонула 131 людина

Україна, Субота 18 липня 2020 08:45
З початку місяця в Україні потонула 131 людина
Фото: людина тоне (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Врятувати вдалося 72 людини

В Україні з початку липня втопився 131 людина. Серед загиблих 16 дітей.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

При цьому рятувальникам вдалося врятувати 72 людини, з яких 14 дітей.

"За оперативними даними станом на 18 липня, на водних об'єктах України з початку місяця загинула 131 людина, з них 16 дітей. Вдалося врятувати 72 людини, у тому числі 14 дітей", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку літа до початку липня на водоймах потонула 291 людина, а переважна більшість випадків сталося через грубі порушення правил безпеки.

Також повідомлялося, що ще в травні в Україні потонули 47 осіб.

Нагадаємо, в Єгипті на пляжі одночасно втопилися 11 людей в спробі врятувати дитину.

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