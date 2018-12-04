С начала года украинцы оформили более 4,5 млн загранпаспортов

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В течение ноября оформлено 330 тыс. заграничных биометрических паспортов

С начала 2018 года граждане Украины оформили свыше 4,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу (ГМС).

Также отмечается, что только в течение ноября украинцы получили около 330 тыс. загранпаспортов. Относительно внутренних паспортов в виде ID-карточек, то их было оформлено более 1,2 млн. А в течение ноября украинцы оформили более 146 тыс. паспортов в виде ID-карт.

Напомним, за время действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом границы ЕС украинцы пересекли 20 миллионов раз. Добавим, что скоро безвизовому режиму с ЕС исполнится полтора года.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что в владельцев ID-карт не возникнет никаких проблем при голосовании на предстоящих выборах президента Украины.

Отметим, 13 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляла, что ЗУ "О выборах президента Украины" не учитывает существование ID-карты, поэтому для ее владельцев будет невозможно обеспечить некоторые предусмотренные законодательством процедуры.