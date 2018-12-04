ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

С начала года украинцы оформили более 4,5 млн загранпаспортов

Новости » Общество    04.12.2018 - 12:08
С начала года украинцы оформили более 4,5 млн загранпаспортов
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В течение ноября оформлено 330 тыс. заграничных биометрических паспортов

С начала 2018 года граждане Украины оформили свыше 4,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу (ГМС).

Также отмечается, что только в течение ноября украинцы получили около 330 тыс. загранпаспортов. Относительно внутренних паспортов в виде ID-карточек, то их было оформлено более 1,2 млн. А в течение ноября украинцы оформили более 146 тыс. паспортов в виде ID-карт.

С начала года украинцы оформили более 4,5 млн загранпаспортов

Напомним, за время действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом границы ЕС украинцы пересекли 20 миллионов раз. Добавим, что скоро безвизовому режиму с ЕС исполнится полтора года.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что в владельцев ID-карт не возникнет никаких проблем при голосовании на предстоящих выборах президента Украины.

Отметим, 13 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляла, что ЗУ "О выборах президента Украины" не учитывает существование ID-карты, поэтому для ее владельцев будет невозможно обеспечить некоторые предусмотренные законодательством процедуры.

Миграционная служба запустила сервис онлайн-регистрации биометрических паспортов В ГМС назвали количество выданных с начала года загранпаспортов
Новости Украины ГМСзагранпаспортбиометрические паспорта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь