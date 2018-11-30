За час дії безвізу українці перетнули кордони Євросоюзу 20 млн разів

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Безвізовий режим між Україною і ЄС діє майже півтора року

За час дії безвізового режиму між Україною та Європейським союзом кордони ЄС українці перетнули 20 мільйонів разів. Про Це сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами у Хмельницькому в п'ятницю, 30 листопада, передає РБК-Україна.

"Скоро виповниться півтора року безвізовому режиму для поїздок до Євросоюзу. За рік з 11 червня 2017 до 11 червня 2018 року громадяни України 20 мільйонів разів перетинали кордон Євросоюзу", - зазначив президент.

Він додав, що на сьогодні Україна має безвізовий режим із понад сотнею країн світу.

Нагадаємо, у вересні президент Петро Порошенко заявляв, що від початку дії безвізового режиму між Україною та Європейським союзом безвізовими подорожами на той момент скористались майже 1,3 млн українців.

Додамо, що також у вересні Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм. Угодою передбачається, що громадяни України зможуть перебувати на території Уругваю протягом терміну, який не перевищує 90 днів та поновлюється на інший строк у 90 днів.

Також 2 листопада 2018 року набула чинності угода безвізовий режим між Україною та Катаром.