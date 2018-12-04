З початку року українці оформили понад 4,5 млн закордонних паспортів

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Протягом листопада оформлено 330 тис. закордонних біометричних паспортів

З початку 2018 року громадяни України оформили понад 4,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну міграційну службу (ДМС).

Також зазначається, що лише протягом листопада українці отримали близько 330 тис. закордонних паспортів. Щодо внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток, то їх було оформлено понад 1,2 млн. А протягом листопада українці оформили понад 146 тис. паспортів у вигляді ID-карток.

Нагадаємо, за час дії безвізового режиму між Україною та Європейським союзом кордони ЄС українці перетнули 20 мільйонів разів. Додамо, що скоро безвізовому режиму з ЄС виповниться півтора року.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ Ураїни зазначили, що у власників ID-карт не виникне жодних проблем при голосуванні на майбутніх виборах президента України.

Зазначимо, 13 листопада голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляла, що ЗУ "Про вибори президента України" не враховує існування ID-картки, тому для її власників буде неможливо забезпечити деякі передбачені законодавством процедури.