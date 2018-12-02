Український паспорт зайняв 28 місце в рейтингу Passport Index

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Перше місце в рейтингу зайняв паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів

Український паспорт зайняв 28 позицію в щорічному рейтингу Passport Index, який порівнює офіційні державні документи за принципом доступу їх громадян в інші країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Passport Index.

Відповідно до опублікованого рейтингу, першу сходинку посідає паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів, громадяни яких можуть відвідати без віз 167 країн.

Друге місце розділили паспорти Сінгапуру та Німеччини - їх громадяни можуть без використання віз потрапити до 166 країн світу.

Третє місце в рейтингу Passport Index займають Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Південна Корея та Сполучені Штати Америки. Громадяни цих країн можуть безперешкодного відвідати 165 країн.

Зазначимо, що Україна посіла 28 позицію серед світових паспортів, українці мають змогу відвідати без використання віз 131 країну.

Додамо, що Російська Федерація зайняла 38 місце в рейтингу, її громадяни можу подорожувати не користуючись візами 116 країнами світу. Грузія опинилася на 39 місці - грузини мають змогу відвідувати без віз 115 країн.

Найгіршими в рейтингу Passport Index стали паспорт Афганістану (29 країн), Іраку (32 країни), Пакистану (35 країн), Сирії (36 країн) та Сомалі (38 країн).

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що за час дії безвізового режиму між Україною та Європейським союзом кордони ЄС українці перетнули 20 мільйонів разів.

Крім того, у вересні Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм. Угодою передбачається, що громадяни України зможуть перебувати на території Уругваю протягом терміну, який не перевищує 90 днів та поновлюється на інший строк у 90 днів.