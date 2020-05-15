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С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов

Новости » Экономика     15.05.2020 - 18:31
С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из Украины за рубеж было отправлено почти 154 млн долларов

С начала 2020 года объем частных денежных переводов в Украину составил более 2,9 млрд долларов. В то же время, из Украины за рубеж было отправлено почти 154 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

В НБУ также назвали страны, в которые и из которых чаще всего происходят денежные переводы.

"Самые популярные "коридоры" переводов не изменились: в Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши, с Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию", - говорится в сообщении.

Увеличился также объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств.

"58 259 млн грн или 2 331 млн долл. США в эквиваленте - это на 36% больше, чем в прошлом году в І квартале. И это еще без так называемых р2р-переводов между картами (правда, эти данные тоже скоро будут)", - отметили в НБУ.

Напомним, с 28 апреля вступил в силу закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Закон изменяет систему идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений. Подробнее о нововведениях - в материале РБК-Украина.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныденежные переводы
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