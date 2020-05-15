З початку року обсяг приватних грошових переказів в Україну склав майже 3 млрд доларів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З України за кордон було надіслано майже 154 млн доларів

З початку 2020 року обсяг приватних грошових переказів в Україну склав понад 2,9 млрд доларів. Водночас, з України за кордон було надіслано майже 154 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

У НБУ також назвали країни, в які та з яких найчастіше відбуваються грошові перекази.

"Найпопулярніші "коридори" переказів не змінилися: в Україну найбільше коштів надійшло зі США, Ізраїлю, Італії, РФ, Польщі; з України більше відправлено до РФ, Грузії, Азербайджану, США, Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Збільшився також обсяг переказів у межах України через системи переказу коштів.

"58 259 млн грн або 2 331 млн дол. США в еквіваленті - це на 36% більше, ніж торік у І кварталі. І це ще без так званих р2р-переказів між картками (очікуйте, ці дані теж скоро будуть)", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, з 28 квітня набув чинності закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Закон змінює систему ідентифікації клієнтів банків та небанківських фінансових установ. Детальніше про нововведення - у матеріалі РБК-Україна.

Автор: Роман Калиниченко