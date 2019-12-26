Госбюджет недополучил 51 млрд из-за укрепления гривны

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общие доходы госбюджета за 11 месяцев составили 792,2 млрд гривен

Доходы общего фонда государственного бюджета Украины с начала 2019 года составляли 93,9% от запланированного показателя, в результате чего в бюджет не поступило 51,46 млрд гривенн, запланированных в бюджете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отмечается, общие доходы госбюджета за 11 месяцев составили 792,2 млрд гривен, а планировалось собрать 843,66 млрд гривен.

"Укрепление гривни, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким чем роспись доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в ноябре месяце ситуация немного улучшилась. В частности, из-за того, что таможня перевыполнила план поступлений на 300 млн гривен.

Напомним, в ноябре индикативные показатели поступлений в государственный бюджет от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию составили 102,2%. Так, госбюджет пополнился на 813,4 млн грн, что на 17,6 млн грн, или на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта госбюджета-2020 заявила, что проблема государственного долга будет решена в Украине через один-два года.