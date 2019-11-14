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Маркарова прогнозирует решение проблемы госдолга за год-два

Новости » Экономика     14.11.2019 - 13:43
Маркарова прогнозирует решение проблемы госдолга за год-два
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Отношение госдолга к ВВП постепенно снижается

Проблема государственного долга будет решена в Украине через один-два года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, представляя в Верховной раде проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила министр, отношение госдолга к ВВП постепенно снижается, а ставки, по которым Минфин привлекает новые заимствования, падают.

"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дают результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сообщила она.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров представил проект закона о государственном бюджете на 2020 год ко второму чтению 5 ноября. Правительство ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%.

Отметим, финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342,5 млрд грн. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн. Таким образом разница погашением и заимствованием долгов в 2020 году должна составить 81,1 млрд грн, то есть 6,9% от расходов госбюджета, которые запланированы на уровне 1180 млрд грн.

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