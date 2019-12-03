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В ноябре налоговая выполнила план по "алкогольному" акцизу на 100%, - Верланов

Новости » Политика     03.12.2019 - 14:56
В ноябре налоговая выполнила план по "алкогольному" акцизу на 100%, - Верланов
Фото: Сергей Верланов (пресс-служба)

Госбюджет пополнился на 813,4 млн грн

В ноябре индикативные показатели поступлений в государственный бюджет от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию составили 102,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Государственной налоговой службы Украины.

Таким образом, госбюджет пополнился на 813,4 млн грн, что на 17,6 млн грн, или на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В общем, в период с августа по ноябрь налоговая перечислила в госбюджет 2 млрд 342,1 млн грн акцизного налога на ликеро-водочную продукцию. Сообщается, что это на 48,6 млн грн, или на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Новая налоговая служба уже начала работать таким образом, чтобы теневой рынок табака и алкоголя не чувствовал себя свободно. В начале месяца я лично пообещал президенту, что план по "алкогольному" акцизу будет выполнен, и сдержал слово", - заявил Верланов.

По его словам, налоговая достигла подобного результата благодаря повышению эффективности администрирования и усилению борьбы с теневым оборотом алкоголя.

В частности, отметил Верланов, уже введена система электронного администрирования спирта, с помощью которой налоговая служба получила возможность мониторить каждый завод, в частности, фиксировать текущие показатели остатков спирта.

"Детенизация оборота алкоголя продолжается. Следующий шаг – введение электронной акцизной марки, что позволит поднять контроль над оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов", - подчеркнул Верланов.

Напомним, 1 ноября в Тернополе состоялась рабочее совещание по вопросам развития спиртовой отрасли при участии президента Украины Владимира Зеленского и главы ГНС Сергея Верланова. В ходе встречи глава налоговой заверил главу государства, что до конца 2019 года поступления от "алкогольного" акциза в госбюджет будут выполнены на все 100% от запланированного.

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Новости Украины Сергей ВерлановГосударственная налоговая администрация Украины
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