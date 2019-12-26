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Держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні

Новини » Економіка     26.12.2019 - 18:49
Держбюджет недоотримав 51 млрд через зміцнення гривні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальні доходи держбюджету за 11 місяців склали 792,2 млрд гривень

Доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Як наголошується, загальні доходи держбюджету за 11 місяців склали 792,2 млрд гривень, а планувалося зібрати 843,66 млрд гривень.

"Зміцнення гривні, низькі ціни на природний газ, слабке зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів порівняно з показниками, врахованими у державному бюджеті на 2019 рік, призвели до більш низьким ніж розпис доходів загального фонду державного бюджету в січні-листопаді 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві додали, що в листопаді місяці ситуація трохи покращилася. Зокрема, з-за того, що митниця перевиконала план надходжень на 300 млн гривень.

Нагадаємо, в листопаді індикативні показники надходжень до державного бюджету від акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію склали 102,2%. Так, держбюджет поповнився на 813,4 млн грн, що на 17,6 млн грн, або на 2,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Крім того, міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту держбюджету-2020 заявила, що проблема державного боргу буде вирішена в Україні через один-два роки.

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