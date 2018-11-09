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На дорогах Украины с начала года произошли 20 тысяч ДТП с пострадавшими

Новости » Общество    09.11.2018 - 16:04
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РбК-Украина)
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РбК-Украина)

По сравнению с предыдущим годом количество аварий снизилось на 10%

С начала 2018 на украинских дорогах произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает РБК-Украина со ссылкой на Урядовий портал.

Водонос, в 20 тысячах случаях во время аварий пострадали люди.

"С начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тысяч - с пострадавшими. И хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции превенции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей ", - сказал Фацевич.

Всего с начала года полиция обнаружила более 800 тысяч фактов превышения скорости движения. Кроме того, было зафиксировано 94,5 тысячи фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Напомним, накануне в Харькове на улице Полтавский Шлях водитель "ВАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир легкового авто попали в больницу.

Ранее в Волынской области на автодороге Любешов-Большая Глуша результате столкновения микроавтобуса с мотоциклом погибли два человека. Водитель допустил лобовое столкновение с мотоциклом, в результате чего погиб на месте вместе с 18-летний пассажиром мотоцикла.

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