В Харькове автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом

Фото: авария (УНИАН)

В Харькове произошла авария с участием иномарки и автобуса

В Харькове на улице Полтавский Шлях водитель "ВАЗ" допустил столкновение с пассажирским автобусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Как указано, после аварии 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир легкового авто доставлены в больницу.

Так, никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Информация внесена в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Состояние здоровья и травмы пострадавших уточняются.

Фото: место происшествия

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии. Авария произошла на трассе в пгт Солоницевка Дергачевского района.