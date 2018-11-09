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На дорогах України з початку року сталися 20 тисяч ДТП з постраждалими

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 16:04
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порівняно з попереднім роком кількість аварій знизилася на 10%

На українських дорогах сталося більше 122 тисяч дорожньо-транспортних пригод з початку року. Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Водонос, у 20 тисячах випадках під час аварій постраждали люди.  

"З початку року на дорогах нашої країни сталося більше 122 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч - з постраждалими. І хоча у порівнянні з минулим роком кількість ДТП зменшилася на 10%, ця проблема залишається пріоритетною для поліції превенції. Адже ми говоримо про життя та здоров’я людей", - сказав Фацевич.

Всього від початку року поліція виявила більше 800 тисяч фактів перевищення швидкості руху. Крім того, було зафіксовано 94,5 тисячі фактів керування транспортом у стані сп’яніння.

Нагадаємо, напередодні у Харкові на вулиці Полтавський Шлях водій "ВАЗ" допустив зіткнення з пасажирським автобусом. Унаслідок аварії 29-річний водій автомобіля "ВАЗ" та пасажир легкового авто потрапили до лікарні.

Раніше у Волинській області на автодорозі сполученням Любешів-Велика Глуша внаслідок зіткнення мікроавтобусу з мотоциклом загинули двоє людей. Водій допустив лобове зіткнення із мотоциклом, унаслідок чого загинув на місці разом із 18-річний пасажиром мотоциклу.

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