Боевики на Донбассе с начала года почти 100 раз нарушали перемирие

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики выпустили 1087 боеприпасов

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики выпустили при этом 1087 боеприпасов.

"По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, выпустив при этом 1087 боеприпасов. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон указывает на недопустимость нарушения существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 3 февраля, вследствие обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации получил ранения один украинский военный.

Также сообщалось, что 1 февраля в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный. Также ранения получил один военный, еще один военнослужащий ООС пострадал в результате подрыва на взрывчатке.