ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе с начала года почти 100 раз нарушали перемирие

Новости » Происшествия     04.02.2020 - 11:41
Боевики на Донбассе с начала года почти 100 раз нарушали перемирие
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики выпустили 1087 боеприпасов

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики выпустили при этом 1087 боеприпасов.

"По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, выпустив при этом 1087 боеприпасов. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон указывает на недопустимость нарушения существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

Боевики на Донбассе с начала года почти 100 раз нарушали перемирие

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 3 февраля, вследствие обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации получил ранения один украинский военный.

Также сообщалось, что 1 февраля в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный. Также ранения получил один военный, еще один военнослужащий ООС пострадал в результате подрыва на взрывчатке.

Франция не исключает сценарий замороженного конфликта на Донбассе На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь