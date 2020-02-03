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На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 18:35
На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики десять раз нарушили режим "тишины", в результате ранен украинский военный

С начала текущих суток, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов по украинские позициям, а именно: три раза неподалеку Павлополя, рядом с Опытным, дважды в районе населенного пункта Авдеевка и вблизи Песков.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - дважды рядом с Новотошковское, неподалеку Орехово.

"Сегодня, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 февраля, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое украинских защитников, еще один военнослужащий получил боевое поражение.

Также сообщалось, что 1 февраля в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный. Также ранение получил один военный, еще один военнослужащий ООС пострадал в результате подрыва на взрывчатке.

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