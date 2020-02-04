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Двое военных получили ранения на Донбассе

Новости » Происшествия     04.02.2020 - 07:22
Двое военных получили ранения на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Один военный получил боевую травму, другой был ранен под обстрелами

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 3 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации получил ранение один украинский военный. Еще один получил боевую трамву, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник в течение суток 12 раз нарушал режим прекращения огня, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Четыре обстрела зафиксировали неподалеку Павлополя, один рядом с Опытним, два - в районе Авдеевки, один вблизи Песков, два рядом с Новотошковским, по одному неподалеку Орехового и в районе населенного пункта Новолуганское.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - отметили в ООС.

Двое военных получили ранения на Донбассе

Двое военных получили ранения на ДонбассеНапомним, днем 3 февраля сообщалось об одном раненом военном в результате обстрелов со стороны боевиков.

Также 2 февраля, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое украинских защитников, еще один военнослужащий получил боевую травму.

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