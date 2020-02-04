ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі з початку року майже 100 разів порушували перемир'я

Новини » Надзвичайні події     04.02.2020 - 11:41
Бойовики на Донбасі з початку року майже 100 разів порушували перемир'я
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики випустили 1087 боєприпасів

Збройні формування Російської Федерації з початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики випустили при цьому 1087 боєприпасів.

"За даними штабу Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації з початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, випустивши при цьому 1087 боєприпасів. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вказує на неприпустимість порушення існуючих домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Бойовики на Донбасі з початку року майже 100 разів порушували перемир'я

Нагадаємо, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби, 3 лютого, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації дістав поранення один український військовий.

Також повідомлялося, що 1 лютого в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий. Також поранення отримав один військовий, ще один військовослужбовець ООС постраждав в результаті підриву на вибухівці.

Франція не виключає сценарій замороженого конфлікту на Донбасі На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся