Бойовики на Донбасі з початку року майже 100 разів порушували перемир'я

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики випустили 1087 боєприпасів

Збройні формування Російської Федерації з початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики випустили при цьому 1087 боєприпасів.

"За даними штабу Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації з початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, випустивши при цьому 1087 боєприпасів. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вказує на неприпустимість порушення існуючих домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби, 3 лютого, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації дістав поранення один український військовий.

Також повідомлялося, що 1 лютого в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий. Також поранення отримав один військовий, ще один військовослужбовець ООС постраждав в результаті підриву на вибухівці.