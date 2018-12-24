С начала действия военного положения в Украину не пропустили более 1,5 тыс. россиян

Иллюстративное фото (УНИАН)

В целом в Украину не пропустили 1560 россиян

По состоянию на понедельник, 24 декабря, с начала действия военного положения в Украину не пропустили более 1,5 тыс. граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер государственной пограничной службы Олег Слободян.

"С начала введения военного положения пограничники вынесли 1560 отказов для граждан РФ в пересечении границы Украины", - сообщил Слободян.

По его словам, такие отказы фиксировались по всем пунктам пропуска на государственной границе.

Напомним, ранее сообщалось, что от начала действия военного положения пограничники не пропустили в Украину свыше 1020 человек.

Отметим, в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Также Украина запретила въезд в Крым для иностранцев.

С 29 ноября административную границу с оккупированным полуостровом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.