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З початку дії воєнного стану в Україну не пропустили більше 1,5 тис. росіян

Новини » Суспільство    24.12.2018 - 13:56
З початку дії воєнного стану в Україну не пропустили більше 1,5 тис. росіян
Ілюстративне фото (УНІАН)

Загалом до України не пропустили 1560 росіян

Станом на понеділок, 24 грудня, з початку дії воєнного стану до України не пропустили більше 1,5 тис. громадян Російської Федерації. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник державної прикордонної служби Олег Слободян.

"З початку введення воєнного стану прикордонники винесли 1560 відмов для громадян РФ у перетині  кордону України", - повідомив Слободян.

За його словами такі відмови фіксувались по всім пунктам пропуску на державному кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку дії воєнного стану прикордонники не пропустили в Україну понад 1020 осіб.

Зазначимо, у зв'язку з військовим станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років.

Також Україна заборонила в'їзд в Крим для іноземців.

З 29 листопада адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження будуть діяти протягом дії воєнного стану.

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