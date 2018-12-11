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З початку дії воєнного стану в Україну не пропустили більше тисячі громадян РФ

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 17:06
З початку дії воєнного стану в Україну не пропустили більше тисячі громадян РФ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Майже 280 громадянам України заборонили в'їзд в РФ

З початку введення воєнного стану станом на 8:00 11 грудня прикордонники не пропустили на в'їзд в Україну понад 1020 осіб. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За його словами, це не означає, що в Україну не пускають абсолютно всіх громадян РФ.

"В першу чергу ті громадяни РФ, які подорожують з гуманітарною метою, для участі в освітніх заходах або в спортивних змаганнях, користуються пріоритетом і без зайвих труднощів можуть перетнути кордон на в'їзд в Україну. Тим, хто не може підтвердити мету своєї поїздки і стосовно кого виникають сумніви, прикордонники відмовляють у перетині кордону", - пояснив Слободян, додавши, що для з'ясування мети поїздки прикордонники можуть уточнювати додаткові обставини. Зокрема, це можуть бути зворотні квитки, бронювання готелю, підтвердження від громадян України, що до них їдуть в гості, та інша інформація.

При цьому, незважаючи на офіційну заяву Росії про те, що вона не буде вводити спеціальні заходи, у ДПСУ фіксують збільшення кількості українців, яким відмовляють у в'їзді в Росію. За його словами, таких осіб зараз майже 280.

Нагадаємо, у зв'язку з військовим станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років.

Також Україна заборонила в'їзд в Крим для іноземців.

З четверга, 29 листопада, адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження будуть діяти протягом дії воєнного стану.

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