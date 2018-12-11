С начала действия военного положения в Украину не пропустили более тысячи граждан РФ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Почти 280 гражданам Украины запретили въезд в РФ

С начала введения военного положения по состоянию на 8:00 11 декабря пограничники не пропустили на въезд в Украину более 1020 человек. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По его словам, это не означает, что в Украину не пускают абсолютно всех граждан РФ.

"В первую очередь те граждане РФ, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу на въезд в Украину. Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы", - объяснил Слободян, добавив, что для выяснения цели поездки пограничники могут уточнять дополнительные обстоятельства. В частности, это могут быть обратные билеты, бронирование отеля, подтверждение от граждан Украины, что к ним едут в гости, и другая информация.

При этом, несмотря на официальное заявление России о том, что она не будет вводить специальные меры, в ГПСУ фиксируют увеличение количества украинцев, которым отказывают во въезде в Россию. По его словам, таких лиц сейчас почти 280.

Напомним, в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Также Украина запретила въезд в Крым для иностранцев.

С четверга, 29 ноября, административную границу с оккупированным полуостровом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.