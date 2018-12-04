С начала действия военного положения в Украину не пропустили почти 700 граждан РФ

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За сутки в Украину не пропускают от 50 до 70 граждан России

С начала действия военного положения в Украину не пропустили 680 граждан России. Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Из этого количества 340 россиян не пропустили именно в регионах, где введен правовой режим военного положения.

"В целом 680 граждан России не пропустили в Украину с начала введения военного положения. В частности, из этого числа - 340 граждан России, которых не пропустили именно в регионах, где введен правовой режим военного положения", - сообщил Демченко.

Он также добавил, что за сутки в Украину не пропускают от 50 до 70 граждан России.

"В сутки в Украину въезжает где-то 700-800 россиян. Отказываем где-то 50-70 гражданам РФ в сутки. Так, за минувшие сутки отказано во въезде в Украину 66 гражданам России. Основные причины - это превышение срока пребывания в нашей стране. Основная масса - это неподтверждение цели пребывания в Украине. Также часть посетила временно оккупированные территории Крыма", - сообщил спикер ГПСУ.

По его словам, всем гражданам РФ была выдана карта с указанием причин в отказе пересечения границы.

"Другая часть не имела надлежащих документов для пересечения границы. Например, россияне проезжают по трем видам паспортов: зарубежный, служебный или дипломатический. Но пытаются пересечь границу по внутренним паспортам. При этом, когда мы отказываем, гражданину выдается карточка отказа, в которой четко определяется на основании какой статьи законодательства, и причина отказа", - сказал Демченко.

Напомним, 30 ноября в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения на территорию Украины не пропустили более 100 граждан РФ.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам.

Отметим, что в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Добавим также, в течение недели 160 гражданам Украины отказали во въезде на территорию России, при этом никаких документальных объяснений о причинах отказа Россия не дает.