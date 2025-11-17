НАБУ заявило про проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних з "оборонкою"

За його словами, труднощі з доступом до фінансової інформації виникли ще з лютого 2025 року, коли Бюро активізувало роботу у сфері оборонних розслідувань. НАБУ неодноразово надсилало запити до Служби фінансового моніторингу щодо руху коштів та підозрілих транзакцій.

"Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних якраз з оборонними закупівлями… Ми направляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу, щоб отримати відповідні дані", - зазначив Кривонос.

Він додав, що кількість таких запитів зростатиме, зокрема щодо окремих фігурантів - так званих "Карлсонів", "Шугарів" та інших учасників злочинної організації, які, за словами керівника НАБУ, досі не всі ідентифіковані.

"Ми сподіваємося, що ми всіх ідентифікуємо", - наголосив Кривонос.