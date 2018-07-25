У САП заявили про тиск з боку НАБУ на КДКП

КДКП завтра розгляне скаргу Ситника на Холодницького

Співробітники Спецалізованої антикорупційної прокуратури (САП) написали листа голові Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) Віталію Грушковському щодо тиску на комісію з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Генпрокуратури. Лист оприлюднено на сторінці САП у Facebook.

Зазначається, що 26 липня 2018 року КДКП має розглянути висновок члена комісії Ковальчука О.М. за дисциплінарними скаргами директора НАБУ Артема Ситника та генерального прокурора Юрія Луценка щодо керівника САП Назара Холодницького. Зокрема, останньому було винесено догану. Натомість Ситник неодноразово заявляв, що вимагає рекомендацій до звільнення керівника САП.

"Колектив прокурорів САП не може сприйняти цього інакше, як тиск - не стільки на керівника САП, скільки на кожного з нас", - йдеться у листі.

Також колектив САП закликав КДКП ухвалити об'єктивне рішення щодо Холодницького. Крім того, прокурори звернулись до усіх "небайдужих" утриматись від незаконного впливу на комісію.

"Запевняємо комісію у своїй готовності надати ґрунтовні пояснення та особисто на засіданні комісії підтвердити відсутність будь-якого незаконного тиску на нас зі сторони керівника САП", - вказано у листі.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник 16 липня 2018 року направив до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою незважаючи підтверджені підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури.