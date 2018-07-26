Ситник: для припинення повноважень Холодницького є "всі підстави"

Ситник просить КДКП звільнити Холодницького з посади прокурора, а не з адміністративної посади

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що є всі підстави для припинення повноважень керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького на посаді прокурора. Про це Ситник заявив на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), передає кореспондент РБК-Україна.

"Те, що ми тільки що слухали, не пов'язано з виконанням адміністративних функцій. Це -порушення, допущені ним як прокурором. Ми просимо звільнення з посади прокурора, а не з адміністративної посади. Дуже короткий період часу фіксувалися всі розмови Холодницького. Зважаючи на системний аналіз, є всі підстави для припинення повноважень Холодницького на посаді прокурора", - сказав Ситник.

Зазначимо, прокурора САП може звільнити лише керівник САП.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник 16 липня 2018 року направив до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою незважаючи підтверджені підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури.

Пізніше, співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа голові Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталію Грушковському щодо тиску на комісію з боку Національного антикорупційного бюро України та Генпрокуратури.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 липня, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів почала розгляд питання щодо керівника САП Назара Холодницького щодо його перебування на посаді.

В свою чергу ініціатори скарги на керівника САП звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням звільнити Назара Холодницького.