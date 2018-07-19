Ситник попросив КДКП ініціювати звільнення Холодницького замість догани

У КДКП рекомендують обмежитися доганою незважаючи підтверджені підстави для звільнення Холодницкого з посади керівника САП, заявили в НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України (абу) Артем Ситник 16 липня 2018 року направив до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою незважаючи підтверджені підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури (САП) Про це йдеться у заяві НАБУ.

Повідомляється, що в ході розгляду скарг директора НАБУ і генерального прокурора України, член КДКП у своєму висновку підтвердив грубе порушення керівником САП правил прокурорської етики, розголошення відомостей, які стали йому відомі при виконанні службових повноважень, незаконне втручання в службову діяльність іншого прокурора.

У той же час, член КДКП говорить, що рішення про звільнення Холодницкого з займаної адміністративної посади повинно прийматися за рекомендацією Ради прокурорів України та за наявності визначених законом "Про прокуратуру" підстав, які, згідно з висновком КДКП, відсутні.

Разом з тим, цим же законом передбачено, що Комісія може приймати рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора та припинення повноважень. Зокрема, якщо скоєний ним дисциплінарний проступок має характер грубого порушення.

НАБУ переконане, що підтверджені висновком КДКП неодноразові грубі порушення глави САП достатні законними підставами для прийняття рішення про неможливість перебування його на посаді прокурора, а потім і припинення повноважень на адміністративній посаді - заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до год3 ст .51, ч. 2 ст. 41 закону україни "Про прокуратуру".

Нагадаємо, раніше в Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже готове висновок доповідача у дисциплінарній справі стосовно голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого.