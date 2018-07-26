КДКП просят уволить Холодницкого

КДКП 26 июля рассматривает возможное увольнение Холодницкого

Инициаторы жалобы на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просят квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) уволить Назара Холодницкого. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко направили в КДКП жалобу по пересмотру предыдущего решения комиссии о выговоре Холодницкому.

"Просим привлечь Холодницького Н.И. к ответственности, а также наложить дисциплинарное взыскание в виде увольнения из органов прокуратуры", - указано в жалобе.

Как заявил в ходе заседания член КДКП Александр Ковальчук, Холодницкого обвинили в том, что он подстрекал лиц к даче неправдивих показаний. Соответствующие доказательства вроде бы есть в "аквариумных записях", которые были установлены в кабинете руководителя САП.

"В уголовном производстве отмечается, что он подстрекал лиц к даче неправдивих показаний, блокировал привлечении виновных лиц, нецензурно общался с прокурором Кривенко В.В., унижал сотрудника Симкива. В жалобе отмечается, что была попытка психологического давления", - сказал Ковальчук.

Напомним, накануне, 25 июля 2018 года, сотрудники САП написали письмо главе Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталию Грушковскому о давлении на комиссию со стороны НАБУ и Генпрокуратуры.