КДКП почала засідання у справі Холодницького

Комісія має ухвалити рішення щодо перебування Холодницького на посаді

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) сьогодні, 26 липня, почала розгляд питання щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького про його перебування на посаді. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні комісія має ухвалити рішення щодо перебування Холодницького на посаді.

Зазначимо, підставою для розгляду справи стали скарги на антикорупційного прокурора від імені директора НАБУ Артема Ситника та генерального прокурора Юрія Луценко.

На засідання прийшли журналісти та громадські активісти.

Фото: засідання у справі Холодницького

Засідання розпочалось у закритому режимі, однак, згодом, оголосили перерву на 15 хвилин для вирішення питання про допуск ЗМІ.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник 16 липня 2018 року направив до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою незважаючи підтверджені підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури.

Пізніше, співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа голові Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталію Грушковському щодо тиску на комісію з боку Національного антикорупційного бюро України та Генпрокуратури.

Як зазначалося, 26 липня 2018 року КДКП має розглянути висновок члена комісії Ковальчука О.М. за дисциплінарними скаргами директора НАБУ Артема Ситника та генерального прокурора Юрія Луценка щодо керівника САП Назара Холодницького.

Зокрема, останньому було винесено догану. Натомість Ситник неодноразово заявляв, що вимагає рекомендацій до звільнення керівника САП.