У НАБУ заявили про обшуки у родичів детектива, який розслідував низку резонансних справ
У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили, що співробітники Служби безпеки провели обшуки у родичів детектива Бюро, який розслідував низку резонансних справ. Серед них справа "Роттердам+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
"Сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ зазначили, що Бюро продовжує "виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".
Що таке "Роттердам+"
"Роттердам+" - це методика розрахунку оптової ціни на електроенергію, яку НКРЕКП ухвалила у березні 2016 року.
Вона передбачала, що ціна вугілля для теплових електростанцій визначається за формулою: вартість палива у порту Роттердам плюс витрати на його доставку до України.
Дія цієї формули припинилася 1 липня 2020 року після запуску нового ринку електроенергії в Україні.
Справа "Роттердам+"
Нагадаємо, раніше НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Володимира Євдокимова за ймовірну причетність до схеми з введенням так званої формули "Роттердам+"
Також Бюро повідомило про підозру екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитру Вовку, причетниму до запровадження так званої формули "Роттердам+".
Крім того, НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Володимира Євдокимова за ймовірну причетність до схеми з введенням так званої формули "Роттердам+".