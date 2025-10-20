ua en ru
У НАБУ заявили про обшуки у родичів детектива, який розслідував низку резонансних справ

Понеділок 20 жовтня 2025 14:56
У НАБУ заявили про обшуки у родичів детектива, який розслідував низку резонансних справ Ілюстративне фото: у НАБУ заявили про обшуки у родичів детектива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили, що співробітники Служби безпеки провели обшуки у родичів детектива Бюро, який розслідував низку резонансних справ. Серед них справа "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

"Сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що Бюро продовжує "виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".

Що таке "Роттердам+"

"Роттердам+" - це методика розрахунку оптової ціни на електроенергію, яку НКРЕКП ухвалила у березні 2016 року.

Вона передбачала, що ціна вугілля для теплових електростанцій визначається за формулою: вартість палива у порту Роттердам плюс витрати на його доставку до України.

Дія цієї формули припинилася 1 липня 2020 року після запуску нового ринку електроенергії в Україні.

Справа "Роттердам+"

Нагадаємо, раніше НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Володимира Євдокимова за ймовірну причетність до схеми з введенням так званої формули "Роттердам+"

Також Бюро повідомило про підозру екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитру Вовку, причетниму до запровадження так званої формули "Роттердам+".

Крім того, НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Володимира Євдокимова за ймовірну причетність до схеми з введенням так званої формули "Роттердам+".

