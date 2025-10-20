У НАБУ заявили про обшуки у родичів детектива, який розслідував низку резонансних справ

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили, що співробітники Служби безпеки провели обшуки у родичів детектива Бюро, який розслідував низку резонансних справ. Серед них справа "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

"Сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що Бюро продовжує "виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".

Що таке "Роттердам+"

"Роттердам+" - це методика розрахунку оптової ціни на електроенергію, яку НКРЕКП ухвалила у березні 2016 року.

Вона передбачала, що ціна вугілля для теплових електростанцій визначається за формулою: вартість палива у порту Роттердам плюс витрати на його доставку до України.

Дія цієї формули припинилася 1 липня 2020 року після запуску нового ринку електроенергії в Україні.