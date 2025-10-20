ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В НАБУ заявили об обысках у родственников детектива, который расследовал ряд резонансных дел

Понедельник 20 октября 2025 14:56
UA EN RU
В НАБУ заявили об обысках у родственников детектива, который расследовал ряд резонансных дел Иллюстративное фото: в НАБУ заявили об обысках у родственников детектива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили, что сотрудники Службы безопасности провели обыски у родственников детектива Бюро, который расследовал ряд резонансных дел. Среди них дело "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

"Сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупке трансформаторов", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что Бюро продолжает "выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов".

Что такое "Роттердам+"

"Роттердам+" - это методика расчета оптовой цены на электроэнергию, которую НКРЭКУ приняла в марте 2016 года.

Она предусматривала, что цена угля для тепловых электростанций определяется по формуле: стоимость топлива в порту Роттердам плюс расходы на его доставку в Украину.

Действие этой формулы прекратилось 1 июля 2020 года после запуска нового рынка электроэнергии в Украине.

Дело "Роттердам+"

Напомним, ранее НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Владимира Евдокимова за вероятную причастность к схеме с введением так называемой формулы "Роттердам+"

Также Бюро сообщило о подозрении экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+".

Кроме того, НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Владимира Евдокимова за вероятную причастность к схеме с введением так называемой формулы "Роттердам+".

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины НАБУ
Новости
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов