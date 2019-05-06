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НАБУ завершило расследование хищения 93 млн грн "Укрзализныци"


Подозреваемые организовали закупку стрелочной продукции по завышенным ценам

Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладение 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, подозреваемые с декабря 2015 по март 2017 гг. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн гривен.

НАБУ сообщает, что восьми подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд. Речь идет о председателе правления - генеральном директоре производителя стрелочной продукции; первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции; учредителе - директоре фиктивной компании-победителя торгов; директоре компании-посредника; трех сотрудниках филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця"; экс-первом заместителе руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Напомним, Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Следственными судьями в отношении двух подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, еще одному лицу избран залог в размере 1,921 млн гривен.

Отметим, детективы НАБУ 17 января сообщили шести лицам о подозрении в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам.

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