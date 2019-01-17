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НАБУ сообщило 6 лицам о подозрении в хищении 98 млн грн "Укрзализныци"

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 17:57
НАБУ сообщило 6 лицам о подозрении в хищении 98 млн грн "Укрзализныци"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновников подозревают в закупке горючего по завышенным ценам

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 17 января сообщили шести лицам о подозрении в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, о подозрении сообщено:

  • начальнику филиала "ЦТС "Лиски" ПАО "Укрзализныця";
  • главному инженеру филиала "ЦТС "Лиски" ПАО "Укрзализныця";
  • и.о. начальника Одесского отделения филиала "ЦТС "Лиски" ПАО "Укрзализныця";
  • главному инженеру Одесского отделения филиала "ЦТС "Лиски" ПАО "Укрзализныця";
  • двум директорам двух коммерческих предприятий.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5. ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как установило следствие, в 2016 году ПАО "Укрзализныця" начало реализацию проекта так называемого нового Шелкового пути, призванного обеспечить бесперебойный транзит грузов в Азию. По проекту, одно из направлений транзита пролегало Черным морем. С этой целью на баланс "Укрзализныци" были переданы два парома - "Герои Шипки" и "Герои Плевны", которые планировалось использовать для переправки морем грузовых вагонов.

В начале 2016 года "Центр транспортного сервиса "Лиски" (входит в состав ПАО "Укрзализныця") провел тендер по закупке горюче-смазочных материалов для нужд этих двух паромов, победитель которого - коммерческая компания - должен был поставить 6,743 тыс. тон горюче-смазочных материалов на общую сумму 101,5 млн гривен согласно договору поставки, заключенному в июле 2016 года.

В НАБУ отмечают, что закупки по данному договору ЦТС "Лиски" осуществило в декабре 2016 года, осознавая, что потребности в закупки всего законтрактованного объема горючего нет. Во-первых, из-за технического состояния самих паромов, которые требовали существенного ремонта, на что ушло бы около года; во-вторых, проект "Шелковый путь" потерял перспективы быть реализованным, о чем организаторам тендера было известно.

Тем не менее, коммерческая компания-победитель тендера поставила товар, но лишь на сумму 3 млн грн, а взамен получилп от ЦТС "Лиски" 101,5 млн грн.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года по собственным наработкам.

Отмечается, что в результате следственных действий, проведенных детективами НАБУ во взаимодействии с ПАО "Укрзализныця" и Государственной аудиторской службой Украины, лица, причастные к совершению преступления, в августе 2018 года вернули "Укрзализныци" незаконно отчуждении средства.

Напомним, НАБУ 15 января сообщил семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця".

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