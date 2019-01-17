НАБУ сообщило 7 лицам о подозрении в завладении 93 млн грн "Укрзализныци"

Фото: задержание подозреваемых (nabu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 15 января сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, подозрения сообщили:

председателю правления – генеральному директору производителя стрелочной продукции (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);

первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);

учредителю – директору фиктивной компании-победителя торгов (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины);

директору компании-посредника (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины);

трем сотрудникам Филиала Центр обеспечения производства ПАО "Украинская железная дорога" (ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 и ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015–марта 2017 г. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн гривен.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года.

В настоящее время задержано троих человек - двух должностных лиц предприятия-производителя и руководителя компании-посредника. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Фото: задержание подозреваемых (nabu.gov.ua)

Кроме того, детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы.

Напомним, ранее НАБУ направило в суд дело об растрату 26,7 млн грн "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что НАБУ расследует закупку Укрэксимбанком локомотивов General Electric для ПАО "Укрзализныця"