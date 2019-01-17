ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

НАБУ сообщило 7 лицам о подозрении в завладении 93 млн грн "Укрзализныци"

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 13:16
НАБУ сообщило 7 лицам о подозрении в завладении 93 млн грн "Укрзализныци"
Фото: задержание подозреваемых (nabu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 15 января сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, подозрения сообщили:

  • председателю правления – генеральному директору производителя стрелочной продукции (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);
  • первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);
  • учредителю – директору фиктивной компании-победителя торгов (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины);
  • директору компании-посредника (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины);
  • трем сотрудникам Филиала Центр обеспечения производства ПАО "Украинская железная дорога" (ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 и ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015–марта 2017 г. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн гривен.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года.

В настоящее время задержано троих человек - двух должностных лиц предприятия-производителя и руководителя компании-посредника. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Фото: задержание подозреваемых (nabu.gov.ua)

Кроме того, детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы.

Напомним, ранее НАБУ направило в суд дело об растрату 26,7 млн грн "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что НАБУ расследует закупку Укрэксимбанком локомотивов General Electric для ПАО "Укрзализныця"

Суд обязал НАБУ открыть дело против мэра Киева НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении нардепа Геращенко
Новости Украины УкрзализныцяНАБУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь