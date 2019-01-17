НАБУ сообщило 7 лицам о подозрении в завладении 93 млн грн "Укрзализныци"

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 15 января сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как отмечается, подозрения сообщили:
Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015–марта 2017 г. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн гривен.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года.
В настоящее время задержано троих человек - двух должностных лиц предприятия-производителя и руководителя компании-посредника. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.
Фото: задержание подозреваемых (nabu.gov.ua)
Кроме того, детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы.
Напомним, ранее НАБУ направило в суд дело об растрату 26,7 млн грн "Укрзализныци".
Ранее сообщалось, что НАБУ расследует закупку Укрэксимбанком локомотивов General Electric для ПАО "Укрзализныця"