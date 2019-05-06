НАБУ завершило розслідування розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці"

Детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як встановило слідство, підозрювані впродовж грудня 2015–березня 2017 рр. організували закупівлю ПАТ "Укрзалізниця" стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників й у такий спосіб заволоділи коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" в сумі близько 93,28 млн гривень.

НАБУ повідомляє, що восьми підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду. Йдеться про голову правління - генерального директора виробника стрілочної продукції; першого заступника генерального директора виробника стрілочної продукції; засновника - директора фіктивної компанії-переможця торгів; директора компанії-посередника; трьох співробітників Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ "Українська залізниця; екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи трьом особам, затриманим за підозрою у заволодінні 93,2 млн гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". Слідчими суддями стосовно двох підозрюваних осіб обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, ще одній особі обрано заставу в розмірі 1,921 млн гривень.

Зазначимо, детективи НАБУ 17 січня повідомили шести особам про підозру у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" в результаті закупівлі пального за завищеними цінами.