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Суд избрал меры пресечения подозреваемым в хищении 93 млн грн "Укрзализныци"

Новости » Общество    18.01.2019 - 16:38
Суд избрал меры пресечения подозреваемым в хищении 93 млн грн "Укрзализныци"
Фото: Солом'янськи райсуд Киева (flickr.com/nab_ukr)

Меры предосторожности выбрали трем из семи подозреваемых

Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечается, сторона обвинения ходатайствовала об избрании в отношении задержанных мер пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога и возложением обязанностей, предусмотренных УПК Украины, в зависимости от роли каждого в совершении указанного преступления и их имущественного положения.

Однако, следственными судьями в отношении двоих подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, еще одному лицу избран залог в размере 1,921 млн гривен.

Также при избрании меры пресечения суд определил подозреваемым процессуальные обязанности, предусмотренные ст.194 УПК Украины.

Сообщается, что вопрос относительно апелляционного обжалования будет решаться прокурорами после получения полного текста постановлений об избрании меры пресечения.

Суд избрал меры пресечения подозреваемым в хищении 93 млн грн &quot;Укрзализныци&quot;Напомним, 15 января детективы НАБУ сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця". Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015–марта 2017 гг. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников.

РБК-Украина писало, что детективы НАБУ 17 января сообщили шести лицам о подозрении в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам.

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