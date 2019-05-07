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НАБУ завело дело на Парубия


На Парубия открыли дело за возможную растрату

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело на спикера Верховной рады Андрея Парубия за возможную растрату средств. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сообщается, что 10 апреля 2019 уполномоченное лицо НАБУ по решению судьи Соломенского районного суда Киева внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения в отношении Парубия по поводу нецелевого расходования средств и возможного злоупотребления служебным положением.

Напомним, в апреле Соломенский районный суд города Киева обязал НАБУ начать уголовное дело против Парубия.

В то же время его пресс-секретарь Андрей Ковалев заявил, что это дело не имеет ничего общего с Парубием и коррупцией. Он также назвал новость "обычным информационным фейком".

"Бывший работник одного из подразделений Аппарата Верховной рады, который не согласен со своим увольнением, обратился с заявлением к НАБУ, которое бюро отказалось регистрировать. Тогда он обратился с исковым заявлением в суд, чтобы заставить НАБУ зарегистрировать это заявление", - добавил он.

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