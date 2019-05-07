НАБУ завело справу на Парубія

Національне антикорупційне бюро України завело справу на спікера Верховної ради Андрія Парубія за можливу розтрату коштів. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НАБУ.

Повідомляється, що 10 квітня 2019 уповноважена особа НАБУ за рішенням судді Солом'янського районного суду Києва внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо Парубія з приводу нецільового витрачання коштів та можливого зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, в квітні Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав НАБУ розпочати кримінальну справу проти Парубія.

В той же час його прес-секретар Андрій Ковальов заявив, що ця справа не має нічого спільного з Парубієм і корупцією. Він також назвав новину "звичайним інформаційним фейком".

"Колишній працівник одного з підрозділів Апарату Верховної ради, який незгоден зі своїм звільненням, звернувся із заявою до НАБУ, яке бюро відмовилося реєструвати. Тоді він звернувся з позовною заявою до суду, щоб змусити НАБУ зареєструвати цю заяву", - додав він.