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НАБУ завело справу на Парубія


На Парубія відкрили справу за можливу розтрату

Національне антикорупційне бюро України завело справу на спікера Верховної ради Андрія Парубія за можливу розтрату коштів. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НАБУ.

Повідомляється, що 10 квітня 2019 уповноважена особа НАБУ за рішенням судді Солом'янського районного суду Києва внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо Парубія з приводу нецільового витрачання коштів та можливого зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, в квітні Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав НАБУ розпочати кримінальну справу проти Парубія.

В той же час його прес-секретар Андрій Ковальов заявив, що ця справа не має нічого спільного з Парубієм і корупцією. Він також назвав новину "звичайним інформаційним фейком".

"Колишній працівник одного з підрозділів Апарату Верховної ради, який незгоден зі своїм звільненням, звернувся із заявою до НАБУ, яке бюро відмовилося реєструвати. Тоді він звернувся з позовною заявою до суду, щоб змусити НАБУ зареєструвати цю заяву", - додав він.

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