У Парубия рассказали, какое дело суд обязал НАБУ открыть

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

У Парубия пояснили открытие дела НАБУ

Пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрея Парубия рассказал, какое дело Соломянский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-секретаря председателя Верховной Рады Андрея Ковалева в Facebook.

Андрей Ковалев назвал данную информацию фейком.

"Втечение дня в СМИ распространилась информация о том, что якобы суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное дело против председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Прежде всего отмечу, что это дело не имеет ничего общего с Андреем Парубием. Во-вторых, нет ничего общего с коррупцией. Это обычный информационный фейк", - написал он.

Так, указанное дело, как утверждает Ковалев, не связано с коррупцией.

"Бывший работник одного из подразделений Аппарата Верховной Рады, который не согласен со своим увольнением обратился с заявлением к НАБУ, которое бюро отказалось регистрировать. Тогда он обратился с исковым заявлением в суд, чтобы заставить НАБУ зарегистрировать это заявление", - добавил он.

Он пояснил, что указанное заявление к НАБУ и исковое заявление в суд никоим образом не касается Председателя Верховной Рады, поскольку он не имеет никакого отношения к увольнению данного работника.

"В соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, орган досудебного расследования, в этом случае НАБУ по любым заявлением обязано открыть уголовное производство, а уже после того устанавливает был ли сам факт совершения преступления", - резюмировал он.

Очередной информационный фейк против Андрей Парубий в Течение дня в СМИ распространилась информация о том, что будто бы суд... Опубликовано Andriy Kovalov Вторник, 16 апреля 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Соломянский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия.