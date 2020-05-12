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НАБУ закрыло дело против Грымчака

Новости » Политика     12.05.2020 - 10:50
НАБУ закрыло дело против Грымчака
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчак сообщил, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Это подтвердила РБК-Украина спикер НАБУ Оксана Митницкая.

Она отметила, речь идет о деле о недостоверном декларировании.

"Действительно, было закрыто уголовное производство против Грымчака по ст. 366-1, то есть недостоверное декларирование", - сообщила она.

В то же время, она отметила, что "основное дело" против Грымчака, по которому он был задержан в августе 2019, не закрыто. Досудебное расследование по нему завершено детективами в апреле, сторона защиты Грымчака ознакамливается с материалами дела для передачи обвинительного акта в суд.

Вместе с тем, на своей странице в Facebook Грымчак отметил, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

"Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления", - написал он.

Он пообещал опубликовать отчет чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов.

Напомним, Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В прошлом году их задержали.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министра не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

РБК-Украина писало, что 3 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий. После этого суд смягчил ему меру пресечения.

Теги Новости Украины НАБУЮрий Грымчак
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